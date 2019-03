Bei Zusammenstößen an der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Israel haben israelische Soldaten zwei Palästinenser erschossen.

Wie das Gesundheitsministerium in Gaza mitteilte, wurden die beiden 18 und 29 Jahre alten Männer bei Protesten getötet. Mindestens 55 weitere Menschen wurden verletzt. Eine israelische Armeesprecherin sagte in Tel Aviv, die Demonstranten hätten Reifen in Brand gesetzt sowie Steine und Brandsätze auf die Sicherheitskräfte geworfen. Im Gazastreifen gibt es seit Monaten Massenproteste gegen Israel, insbesondere freitags.