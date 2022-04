Russische Gas- und Öllieferungen

In Slawjanka an der russischen Pazifikküste werden Ölprodukte umgeschlagen und gelagert. (picture alliance / dpa / Yuri Smityuk)

Das teilte der Konzern mit. Zu den Beteiligungen von Gazprom Germania gehören auch Ableger in der Schweiz und in Tschechien. Das Unternehmen handelt, transportiert und speichert Erdgas. Ob die Ankündigung Konsequenzen für die Erdgaslieferungen von Russland nach Deutschland hat, ist noch nicht klar.

Die Bundesregierung erwägt einem Medienbericht zufolge zudem, die deutschen Töchter von Gazprom und Rosneft zu übernehmen, um die Energieversorgung in Deutschland zu gewährleisten. Bei den Überlegungen gehe es unter anderem um eine Verstaatlichung und Enteignung, berichtete das "Handelsblatt". Das Bundeswirtschaftsministerium wollte sich auf Anfrage nicht zu dem Zeitungsbericht äußern. Das von Kreml-Chef Putin erlassene Dekret über die neuen Zahlungsbedingungen in Rubel statt Euro und Dollar für Energielieferungen hat bisher offenbar noch keine Auswirkungen in den europäischen Staaten. Gazprom liefert nach eigenen Angaben die bestellte Gas-Menge weiterhin durch die Ukraine nach Europa.

