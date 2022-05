Niederlande

Eine Gazprom-Gasaufbereitungsanlage in Khanty-Mansiysk in Russland (IMAGO / ITAR-TASS)

Das niederländische Unternehmen Gasterra teilte in Groningen mit, Hintergrund sei die Weigerung, das Gas in Rubel zu bezahlen, wie es ein EU-Beschluss vorsieht. Daher habe Gazprom angekündigt, von Dienstag an nicht mehr zu liefern. Gasterra handelt im Auftrag der niederländischen Regierung mit Gas. Die Versorgung des Landes sei sichergestellt, erklärte das Unternehmen. Die zunächst bei Gazprom bestellten Mengen seien bereits bei anderen Lieferanten eingekauft worden.

