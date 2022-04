Umstellung auf Rubel

Der russische Gazprom-Konzern liefert weiter Gas. (AFP / Eric Piermont)

Der russische Konzern Gazprom liefert nach eigenen Angaben die bestellte Gas-Menge durch die Ukraine nach Europa. Zuvor hatte es Befürchtungen gegeben, Russland könnte einen Stopp veranlassen. Putin hatte gestern verfügt, dass die Energielieferungen nur noch mit Rubel bezahlt werden können. Dazu müssen die europäischen Staaten ihre Zahlungen über die russische Gazprom-Bank abwickeln - einem Tochterunternehmen des Gazprom-Konzerns. Die Käufer sollen Zahlungen in Fremdwährung auf ein Konto bei der Bank überweisen. Diese wiederum konvertiert das Geld in Rubel und überweist den Betrag an Gazprom.

Die Bundesregierung erklärte, man lasse sich nicht erpressen. Deutschland werde weiter in Euro bezahlen. Das sei in den Verträgen klar vereinbart.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 01.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.