Russische Energie

Pipeline Nord Stream 1 (imago / BildFunkMV)

Es könne nur noch eine Durchleitung von 100 Millionen Kubikmetern Gas am Tag anstelle der üblichen 167 Millionen sichergestellt werden, teilte der staatliche Energiekonzern Gazprom im Messengerdienst Telegram mit. Als Grund wurden Probleme mit Bauteilen des deutschen Siemens-Konzerns angegeben. Für Deutschland ist Nord Stream 1 die Hauptversorgungsleitung mit russischem Gas. Sie verläuft vom russischen Wyborg nordwestlich von St. Petersburg bis nach Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern.

Die Bundesregierung teilte inzwischen mit, dass sie das Gas-Unternehmen Gazprom Germania mit einem Milliardenbetrag stützen will. Damit solle die Versorgungssicherheit in Deutschland gewährleistet werden, hieß es in Berlin.

Diese Nachricht wurde am 14.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.