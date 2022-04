Russland dreht Ukraine den Gashahn ab. (dpa/picture alliance/Maxim Shipenkov)

Das teilte der polnische Mineralöl- und Erdgaskonzern PGNiG am Abend in einer Erklärung in Warschau mit. Zuvor hatte es entsprechende Medienberichte gegeben. Man werde Maßnahmen ergreifen, um den Gasfluss gemäß dem Jamal-Vertrag wiederherzustellen.

Die Versorgung Polens mit russischem Gas über die Jamal-Pipeline war schon heute vorübergehend gestoppt worden. Wie aus Daten des EU-Verbunds von Gasnetzbetreibern hervorging, floss am Nachmittag zwischenzeitlich kein Gas aus Belarus nach Polen. Der polnische Konzern PGNiG erklärte, die Ankündigung für den morgigen erneuten Lieferstopp sei ein Vertragsbruch, für den Schadenersatz verlangt werden könne. Polen hat mit Gazprom langfristige Verträge, die dieses Jahr auslaufen.

Polen verweigert Zahlung in Rubel

Russland hatte gedroht, europäischen Ländern den Gashahn zuzudrehen, wenn sie ihre Einfuhren nicht wie seit März gefordert in Rubel bezahlen. Die russische Regierung versucht damit die westlichen Sanktionen zu umgehen und den Rubelkurs zu stärken. Polen erklärte mehrfach, der Forderung des Kremls nicht nachkommen zu wollen. Die Europäische Kommission hat ihrerseits Gasimport-Unternehmen in der EU aufgefordert, weiterhin in der vertraglich vereinbarten Währung zu zahlen. In 97 Prozent der Fälle sind das Euro oder Dollar.

Morawiecki spricht von Erpressungsversuch

Polens Regierungschef Morawiecki erklärte in Berlin nach einen Treffen mit Bundeskanzler Scholz, Russland versuche Polen auf diese Weise zu erpressen. Polen habe sich aber sich im Vorfeld auf die Diversifizierung der Gasversorgung vorbereitet. Die Wirtschaft sei nicht gefährdet. Die Gasspeicher seien zu 76 Prozent voll. - Nach Deutschland fließt über die Jamal-Pipeline vorwiegend kein Gas aus Russland.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 26.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.