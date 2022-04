Russisches Gas

Russland dreht Polen und Bulgarien den Gashahn ab. (dpa/picture alliance/Maxim Shipenkov)

Der polnische Mineralöl- und Erdgaskonzern teilte in Warschau mit, man sei von Gazprom darüber informiert worden, dass die Versorgung morgen früh eingestellt werde. Dies sei ein Vertragsbruch, für den Schadenersatz verlangt werden könne. Ministerpräsident Morawiecki sprach von einem möglichen Erpressungsversuch Moskaus. Polen habe sich aber vorbereitet und könne Erdgas aus anderen Quellen beziehen. Auch seien die Speicher zu 76 Prozent gefüllt.

Nach Deutschland fließt über die Jamal-Pipeline in der Regel kein oder nur wenig Gas aus Russland. Eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums erklärte am Abend, man beobachte die Lage genau. Die Versorgungssicherheit in Deutschland sei derzeit weiter gewährleistet.

Inzwischen meldete auch die Regierung in Bulgarien, dass Gazprom für morgen einen Lieferstopp angekündigt hat.

Eine Begründung für den russischen Lieferstopp lag zunächst nicht vor. Russland verlangt, dass Gasrechnungen künftig nur noch in Rubel beglichen werden, was die westlichen Vertragspartner ablehnen. Außerdem steht Gazprom auf einer Liste russischer Unternehmen und Oligarchen, deren Vermögenswerte in Polen nach einem neuen Sanktionsgesetz eingefroren werden können.

