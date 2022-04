Russisches Gas

Russland dreht Polen und Bulgarien den Gashahn ab. (dpa/picture alliance/Maxim Shipenkov)

Der polnische Mineralöl- und Erdgaskonzern PGNiG teilte in Warschau mit, man sei von Gazprom darüber informiert worden, dass die Versorgung eingestellt werde. Auch das bulgarische Unternehmen Bulgargas erhielt nach Angaben der Regierung in Sofia ein Schreiben, in dem die "Aussetzung" der russischen Gaslieferungen angekündigt worden sei. "Die bulgarische Seite hat ihre Verpflichtungen vollständig eingehalten und alle Zahlungen gemäß seines aktuellen Vertrags fristgerecht vorgenommen", betonte das Ministerium. Bulgarien ist stark von russischem Gas abhängig.

Morawiecki spricht von "Erpressungsversuch"

Polens Ministerpräsident Morawiecki sprach von einem Erpressungsversuch und Vertragsbruch Moskaus. Polen habe sich aber vorbereitet und könne Erdgas aus anderen Quellen beziehen. Auch seien die Speicher zu 76 Prozent gefüllt. Gazprom selbst bestätigte den Stopp der Gaslieferungen nach Polen zunächst nicht. Ein ranghoher Vertreter des Konzerns sagte laut russischen Nachrichtenagenturen jedoch, Polen müsse für die Gaslieferungen "gemäß des neuen Zahlungsprozesses bezahlen".

Nach Einführung der westlichen Sanktionen wegen des Ukraine-Krieges hatte Russland die EU-Mitgliedstaaten aufgefordert, ihre Gas-Rechnungen in Rubel zu bezahlen. Westliche Staaten wiesen die Forderung zurück und pochten auf die Einhaltung der Verträge mit Russland, die Zahlungen für die russischen Gaslieferungen ausschließlich in Euro oder Dollar vorsehen.

Bundeswirtschaftsministerium: "Beobachten die Lage genau"

Deutschland ist vom Lieferstopp bislang nicht betroffen. Die Lieferungen von Russland nach Polen gelangen zwar über die "Jamal"-Pipeline ins Land, die auch weiter nach Deutschland führt. Diese trägt hierzulande aber in der Regel nur wenig zum Gasaufkommen bei. In Berlin teilte das Bundeswirtschaftsministerium mit, die Versorgungssicherheit in Deutschland sei "derzeit weiter gewährleistet". Man beobachte die Lage genau.

Bundeswirtschaftsminister Habeck hatte gestern Nachmittag bei einem Besuch in Warschau erklärt, er gehe davon aus, dass Deutschland die Unabhängigkeit von Öllieferungen aus Russland innerhalb weniger Tage erreichen könne. Auch "bei Gas sind wir mit Hochdruck daran, die hohe Abhängigkeit, die Deutschland hier hatte und die ein Fehler war, zu überwinden", sagte der Grünen-Politiker. Er kündigte eine enge Zusammenarbeit im Energiebereich mit Polen an.

