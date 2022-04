Auch nach Bulgarien wird die Lieferung von Erdgas aus Russland eingestellt. Begründet worden sei der Schritt des Gazprom-Konzerns mit der Weigerung, das Gas in Rubel zu bezahlen, erklärten die Regierungen beider Länder. Polens Ministerpräsident Morawiecki sprach von einem Erpressungsversuch. Sein Land sei jedoch vorbereitet. Der stelltvertretende Außenminister Szynkowski vel Sek reagierte ebenfalls gelassen.

Bulgarien erhält russisches Erdgas über die "Turkstream"-Pipeline. Die Regierung in Sofia erklärte, man suche nach Alternativen. Fürs Erste werde es keine Beschränkungen geben. Bulgarien deckt bislang 90 Prozent seines Bedarfs aus russischen Importen. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen kritisierte den Stopp der russischen Gaslieferungen. Sie teilte in Brüssel mit , es handele sich um einen weiteren Erpressungsversuch Moskaus. Das Vorgehen sei durch nichts zu rechtfertigen und nicht akzeptabel. Von der Leyen ergänzte, die Kommission sei auf diesen Schritt vorbereitet und stehe in engem Austausch mit allen Mitgliedsstaaten. Die EU arbeite derzeit an einer gemeinsamen Reaktion.