Die Gasempfangsstation der Ostseepipeline Nord Stream 1 (picture alliance /dpa /Jens Büttner)

Hintergrund ist die Reparatur einer Turbine in Kanada. Man habe bislang keine schriftliche Bestätigung, dass die Turbine dem für die Installation verantwortlichen Unternehmen Siemens tatsächlich geliefert werde, hieß es in einer Erklärung von Gazprom. Unter diesen Umständen könne man den künftigen Betrieb der Leitung nicht garantieren.

Die Rücksendung der Turbine war wegen kanadischer Sanktionen gegen Russland längere Zeit unsicher. Am Wochenende gab die Regierung in Ottawa jedoch grünes Licht für die Ausfuhr nach Deutschland. Der Siemens-Konzern kündigte an, die Turbine so schnell wie möglich zu installieren.

Am Montag begannen reguläre Wartungsarbeiten an der Nord-Stream-Pipeline, so dass durch sie momentan kein Gas geliefert wird. Es gibt jedoch Zweifel daran, ob sie nach Abschluss der Arbeiten tatsächlich wieder in Betrieb genommen wird.

