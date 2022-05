Über die Pipeline Nord Stream 1 kommt ein Großteil des russischen Gases in Deutschland an. (imago / BildFunkMV)

Zur Begründung hieß es, die dortige russische Besatzung mache es mittlerweile unmöglich, wichtige Knotenpunkte des Erdgasnetzes im Gebiet Luhansk zu kontrollieren.

Es ist noch unklar, was dies für die Versorgung in Europa bedeutet. Die Bundesregierung rechnet für Deutschland nicht mit Engpässen. Die Versorgungssicherheit sei weiter gewährleistet, sagte eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums in Berlin.

Über die ostukrainische Route fließt fast ein Drittel des Erdgases in Richtung Westeuropa. Hauptstrang ist die Pipeline Nord Stream 1, die durch die Ostsee führt.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 11.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.