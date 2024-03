Weselsky nannte auch die Punkte Laufzeit des Tarifvertrags mit 30 Monaten und die Flexibilisierung von Cargo-Lokführern. Das habe die GDL zurückgewiesen. Zuvor hatte es Kritik an Weselsky gegeben, weil er den Aspekt der Wochenarbeitszeit auf einer Pressekonferenz falsch dargestellt hatte. Der GDL-Chef erklärte, man werde erst wieder an den Verhandlungstisch zurückkehren, wenn die Deutsche Bahn ihre starre Haltung aufgebe . Bis dahin werde es sogenannte Wellenstreiks geben, die nicht mehr wie bisher 48 Stunden im Voraus angekündigt würden. Weselsky betonte aber auch, grundsätzlich sei man zu Kompromissen bereit. Als Beispiel nannte er einen späteren Einstieg in die Absenkung der Arbeitszeit. An der 35-Stunden-Woche selbst hält die GDL ihrem Chef zufolge aber fest. Das sei wichtig, weil man hoffe, so wieder mehr Menschen zu Schichtarbeit zu bewegen.