Die Lokführergewerkschaft GDL setzt heute ihren Streik bei der Deutschen Bahn fort.

Reisende müssen sich, wie bereits gestern, auf zahlreiche Zugausfälle und Verspätungen einstellen. Die Bahn will am Morgen dazu eine aktuelle Prognose abgeben. Auch am zweiten Tag werde man ein stabiles Grundangebot bieten, teilte eine Sprecherin mit. Im Fernverkehr konnte die Bahn gestern nach eigenen Angaben etwa 30 Prozent des Angebots aufrecht erhalten, im Regionalverkehr im Durchschnitt etwa 40 Prozent. Auch im Güterverkehr wird weiter gestreikt. Um 2 Uhr in der Nacht zu Mittwoch soll der Arbeitskampf beendet werden. Der Konzern geht davon aus, dass sich der Verkehr im Laufe des morgigen Tages wieder normalisieren werde.



Die Bahn hatte am Wochenende Verhandlungen über eine Corona-Prämie in Aussicht gestellt und zugleich ein Aussetzen des Streiks verlangt. Die GDL bestand jedoch auf einem konkreten Angebot der Bahn. Komme dies nicht, werde zum dritten Mal gestreikt. Die nächste Arbeitskampfmaßnahme könnte länger sein, erklärte GDL-Chef Weselsky

Diese Nachricht wurde am 24.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.