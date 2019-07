Der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei in Hessen, Grün, hält Berichte über sich häufende Polizeigewalt für überzogen.

Dem stünden andere Statistiken entgegen, sagte Grün im Deutschlandfunk. Natürlich gebe es solche Übergriffe, aber nicht in der Masse wie dargestellt. Oft müsse bei Einsätzen Zwang angewendet werden, um der Lage Herr zu werden, erklärte Grün. Denn immer mehr Menschen hätten eine ablehnende Haltung gegenüber der Polizei und ihren Anordnungen. Außerdem seien die Polizisten in zunehmendem Maß selbst einer höheren Gewaltbereitschaft ausgesetzt.



Medienberichten zufolge kommt unrechtmäßige Polizeigewalt in Deutschland deutlich häufiger vor als bisher bekannt. Darüber haben das ARD-Magazin "Kontraste" und "Der Spiegel" unter Berufung auf Untersuchungen an der Universität Bochum berichtet. Demnach gebe es jährlich mindestens 12.000 mutmaßlich rechtswidrige Übergriffe durch Polizeibeamte - und damit fünf Mal mehr als angezeigt.