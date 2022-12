Das nun geplatzte Großaquarium vor dem Ereignis. (picture alliance / dpa / Annette Riedl)

Der Komplex sei nicht einsturzgefährdet, erklärte der Sprecher des Gebäudeeigentümers "Union Investment". Bautechnische Untersuchungen fänden aber weiterhin statt. Betroffen sind ein Hotel und mehrere Geschäfte.

Das 16 Meter hohe Aquarium mit rund einer Million Liter Wasser und 1.500 Fischen war gestern geplatzt. Als Ursache vermutet die Polizei Materialermüdung. Da sich das Unglück am frühen Morgen ereignete, wurden lediglich zwei Menschen leicht verletzt. Die US-Firma "Reynolds Polymer Technology", die an der Herstellung des Wassertanks beteiligt war, kündigte die Entsendung eines Untersuchungs-Teams nach Berlin an.

