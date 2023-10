Aktionen zum Weltmädchentag

Gebäude in pink für mehr Bewusstsein für Rechte von Mädchen

Zum Weltmädchentag werden heute wieder bundesweit Aktionen stattfinden. In mehr als 20 deutschen Städten werden unter anderem zahlreiche Gebäude in pink leuchten. Wie immer soll auf die fehlende Gleichberechtigung zwischen Mädchen und jungen Frauen in vielen Regionen der Welt aufmerksam gemacht werden.

11.10.2023