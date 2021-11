Zum Tag der Kinderrechte erstrahlt der Posttower in Bonn in Blau. (Henning Kaiser/dpa +++ dpa-Bildfunk +++)

Mit der Aktion auf Initiative des UNO-Kinderhilfswerks Unicef sollte auf die Rechte von Kindern aufmerksam gemacht werden. In Deutschland waren zum Beispiel in München das Rathaus und das Stadion Allianz-Arena dabei, in Bonn leuchtete das Hochhaus Post-Tower. Die UNO-Konvention über die Rechte des Kindes wurde am 20. November 1989 verabschiedet. Sie garantiert jedem Kind das Recht, gesund und ohne Gewalt aufzuwachsen.

