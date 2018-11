Bundesweit haben hunderte Gebäudereiniger dafür gestreikt, dass auch in ihrer Branche Weihnachtsgeld gezahlt wird.

Zu den Arbeitsniederlegungen hatte die Gewerkschaft IG Bauen-Agrar-Umwelt aufgerufen. Zu den bestreikten Betrieben gehörten unter anderen Volkswagen in Baunatal, Thyssenkrupp in Duisburg und der Frankfurter Flughafen. Dort streikten nach Gewerkschaftsangaben rund 200 Beschäftigte. Das Handwerk Gebäudereinigung mit rund 600.000 Beschäftigten ist eine der wenigen Branchen, in denen kein Weihnachtsgeld gezahlt wird. Bislang lehnte der Bundesinnungsverband die Gewerkschaftsforderung nach der tariflichen Sonderzahlung ab. Mit den Warnstreiks sollen entsprechende Verhandlungen erzwungen werden.