Die Tarifverhandlungen für die bundesweit rund 650.000 Gebäudereiniger sind in die sechste Runde gegangen.

Nach Angaben der Gewerkschaft IG BAU und der Arbeitgeber verliefen die ersten Gespräche in Dreieich bei Frankfurt konstruktiv. Man habe in kleinen Runden einzelne Themen des Manteltarifvertrags erörtert. Ein Abschluss zeichnete sich aber noch nicht ab.



Die IG Bau hatte mit weiteren Warnstreiks gedroht, sollten die Verhandlungen erneut ohne Ergebnis bleiben. Bereits in der vergangenen Woche hatten Fenster- und Fassadenreiniger, Putzkräfte sowie Reiniger von Industriemaschinen vorübergehend die Arbeit niedergelegt. Die IG BAU fordert vor allem die Einführung eines Weihnachtsgelds und die Bezahlung von Überstundenzuschlägen für Teilzeitbeschäftigte.