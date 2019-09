Die Tarifverhandlungen für die bundesweit rund 650.000 Gebäudereiniger gehen heute in Dreieich bei Frankfurt am Main in die sechste Runde.

Nach Angaben der Gewerkschaft IG BAU liegen die Positionen weit auseinander. Bundesvorstandsmitglied Laux drohte mit neuen Warnstreiks. Den Arbeitgebern warf sie vor, Löhne und Urlaubsansprüche in neuen Verträgen drücken zu wollen. Die IG BAU fordert vor allem die Einführung eines Weihnachtsgelds sowie die Bezahlung von Überstundenzuschlägen für Teilzeitbeschäftigte. Der Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks erklärte dagegen, man habe in den Verhandlungen mehr Urlaub, höhere Gesellenlöhne und Mehrarbeitszuschläge angeboten. Die Gewerkschaft habe dies aber abgelehnt.