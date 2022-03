NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer besucht Schulprojekt (dpa)

Es gebe jedoch kein Verbot, freiwillig eine Maske im Unterricht zu tragen, sagte die FDP-Politikerin der "Rheinischen Post". Jede und jeder könne sie nach wie vor zum eigenen Schutz immer und überall tragen. Aus den hohen Impfquoten bei den Lehrkräften ergebe sich ein hohes Maß an Infektions- und Gesundheitsschutz. Die Quote habe zuletzt bei fast 96 Prozent gelegen.

Hintergrund ist das neue Infektionsschutzgesetz, mit dem die meisten bundesweiten Corona-Auflagen ausgelaufen sind. Abgesehen von wenigen Ausnahmen dürfen Eindämmungsmaßnahmen laut dem neuen Infektionsschutzgesetz nur noch in sogenannten Hotspot-Regionen angewandt werden. Die Kriterien, ab wann ein Gebiet als Hotspot gilt, sind allerdings umstritten. Mehrere Bundesländer haben daher angekündigt, sie nicht anzuwenden. Das bedeutet, dass in den betroffenen Ländern ab Sonntag in Innenräumen weitgehend keine Masken mehr getragen werden müssen und die bisherigen Zugangsregeln bis auf Ausnahmen wegfallen. Andere Bundesländer wollen die Corona-Schutzmaßnahmen vorläufig bis zum 27. April fortführen.

Diese Nachricht wurde am 30.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.