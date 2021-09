Bei der ersten UNO-Geberkonferenz nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan sind insgesamt 1,2 Milliarden US-Dollar für humanitäre Zwecke zugesagt worden. Das teilte Generalsekretär Guterres zum Ende des Treffens in Genf mit. Er sprach von einem "Quantensprung".

Mit dem Geld sollen die Menschen vor Hunger bewahrt und ein Zusammenbruch öffentlicher Dienstleistungen verhindert werden. Die Bundesregierung beteiligt sich an der Soforthilfe mit umgerechnet 100 Millionen Euro, weitere 500 Millionen stellte Außenminister Maas für die humanitäre Hilfe in Afghanistan und den Nachbarländern in Aussicht.

Verteilung über Welternährungsprogramm

Der UNO schwebt vor, dass die Verteilung des Geldes unter anderem über das Welternährungsprogramm erfolgen soll. Die Geberstaaten machten deutlich, dass sie ihre kurzfristige humanitäre Unterstützung nicht an Bedingungen knüpfen. Eine Zusammenarbeit mit dem Taliban-Regime werde jedoch von dessen Umgang mit ausländischen Helfern, Frauen, Kindern und Minderheiten abhängen, hieß es. UNO-Menschenrechtskommissarin Bachelet warf den radikalen Islamisten in diesem Zusammenhang vor, die Freiheitsrechte vor allem von Frauen zu missachten. Sie seien in den vergangenen drei Wochen zunehmend aus dem öffentlichen Leben ausgeschlossen worden, kritisierte Bachelet.

Diese Nachricht wurde am 13.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.