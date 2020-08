Die internationale Geberkonferenz für den Libanon ist zu Ende gegangen.

Nach den Worten von Bundesaußenminister Maas sind mehr als 200 Millionen Euro Soforthilfe zusammengekommen. Deutschland beteilige sich mit zusätzlichen 20 Millionen Euro, sagte Maas dem ZDF.



Die EU kündigte an, ihre Nothilfen über den Gemeinschaftshaushalt auf 63 Millionen Euro aufzustocken. Sie hatte bereits 33 Millionen Euro zugesagt. Mit dem Geld sollen etwa Unterkünfte, medizinische Notversorgung und Nahrungsmittelhilfen bereitgestellt werden. Die internationalen Geber verpflichteten sich zudem zu einer unabhängigen Untersuchung der Explosionskatastrophe in Beirut. Außerdem sollten die Hilfen mit Reformen im Libanon einhergehen, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung.



Auf Initiative der Vereinten Nationen und Frankreichs berieten mehr als 30 Staaten und Organisationen per Video über die Soforthilfen. Mehr als 150 Menschen waren bei den Explosionen am Dienstag ums Leben gekommen, Hunderttausende wurden obdachlos.