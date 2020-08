Bei der internationalen Geberkonferenz für den Libanon sind mehr als 250 Millionen Euro Soforthilfe zusammengekommen.

Das berichteten Kreise des französischen Präsidialamtes nach einer Videoschalte mit Vertretern von mehr als 30 Ländern und Organisationen. Frankreichs Präsident Macron leitete gemeinsam mit den Vereinten Nationen das rund zweistündige Treffen. Bundesaußenminister Maas sagte dem ZDF, Deutschland beteilige sich mit 20 Millionen Euro. Die EU kündigte an, ihre Nothilfen über den Gemeinschaftshaushalt auf 63 Millionen Euro aufzustocken. Sie hatte bereits 33 Millionen Euro zugesagt. Mit dem Geld sollen etwa Unterkünfte, medizinische Notversorgung und Nahrungsmittelhilfen bereitgestellt werden. Die internationalen Geber verpflichteten sich zudem zu einer unabhängigen Untersuchung der Explosionen in Beirut. Außerdem sollten die Hilfen mit Reformen im Libanon einhergehen, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung.



In Beirut kam es am Abend erneut zu neuen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften. Die Polizei setzte Tränengas ein.