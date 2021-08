Ein Jahr nach der Explosion im Hafen von Beirut sind dem Libanon bei einer internationalen Geberkonferenz umgerechnet rund 312 Millionen Euro zugesagt worden. Am Abend erinnerten die Menschen im Land an die Opfer der Katastrophe.

Die Hilfsgelder sollen unter anderem in die Bereiche Bildung, Gesundheit und die Wasserversorgung fließen, wie Gastgeber Frankreich mittteilte. Aus Frankreich kommen demnach 100 Millionen Euro, die USA sicherten umgerechnet rund 84 Millionen Euro zu und Deutschland 40 Millionen Euro. Es war bereits die dritte Hilfskonferenz für den Libanon. Frankreichs Präsident Macron warf der libanesischen Politik Versagen auf allen Ebenen vor. Reformversprechen und Verpflichtungen seien nicht eingehalten worden, und statt des Gemeinwohls verfolgten die Politiker Privatinteressen. Die Krise des Landes habe sich weiter verschlimmert. Hilfsgelder sollten deshalb direkt der Bevölkerung zugute kommen, ihr Einsatz werde überprüft. Zudem will Frankreich 500.000 Corona-Impfdosen in den Libanon schicken.

Gedenkveranstaltungen für die Opfer der Katastrophe

Am Abend erinnerten die Menschen im Libanon mit Gottesdiensten und anderen Veranstaltungen an die 214 Todesopfer der Explosionskatastrophe. Angehörige strömten an verschiedenen Orten der libanesischen Hauptstadt zusammen, um ihre Trauer zum Ausdruck zu bringen. Viele Menschen äußerten auch ihre Wut über die Straflosigkeit der Verantwortlichen. Vor der Kaserne der Feuerwehr im Stadtviertel Karantina in der Nähe des Hafens versammelten sich Angehörige zu einem Sitzprotest, einige Frauen waren in Schwarz gekleidet und hielten Fotos ihrer getöteten Angehörigen in die Höhe. Vor dem Parlament gab es Proteste.



Präsident Aoun versprach Gerechtigkeit für die Opfer. Die Wahrheit werde zum Vorschein kommen und jeder Schuldige werde seine Strafe erhalten, sagte Aoun in einer im Fernsehen übertragenen Rede.



Vor einem Jahr waren im Hafen von Beirut Hunderte Tonnen Ammoniumnitrat detoniert. Große Teile des Hafengeländes und der umliegenden Wohngebiete wurden zerstört. Die Regierung trat in Folge der Explosion zurück, seitdem verfügt das Land über keine handlungsfähige politische Führung mehr und befindet sich in einer tiefen Wirtschaftskrise. Die Ursache der Explosion ist noch immer unklar.

