Die Bevölkerung in Afghanistan wird seit der Machtübernahme durch die Taliban zunehmend drangsaliert. (AFP / Hector Retamal)

Insgesamt will die UNO die teilnehmenden Staaten der online-Konferenz um 4,4 Milliarden US-Dollar bitten. Der Bedarf an humanitärer Hilfe für die Bevölkerung hat sich in diesem Jahr laut Berechnungen der Vereinten Nationen im Vergleich zu 2021 verdreifacht. Mehr als 24 Millionen Menschen in Afghanistan seien auf humanitäre Hilfe angewiesen. Das entspricht fast 60 Prozent der Bevölkerung. Die Hälfte der Menschen im Land leidet demnach Hunger. Mit dem Geld der Geberkonferenz sollen Lebensmittel finanziert werden, zudem die Gesundheitsversorgung verbessert und Bildungsangebote und Unterkünfte für die Notleidenden geschaffen werden.

Das virtuelle Treffen wird von Katar, Großbritannien und Deutschland ausgerichtet. Für die Bundesregierung nimmt Außenministerin Baerbock daran teil.

