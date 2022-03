Das Bildungs- und Gesundheitswesen in Afghanistan steht kurz vor dem Zusammenbruch, die Wirtschaft sei im freien Fall. (Deutschlandradio/Marc Thörner)

Auf der von Katar, Großbritannien und Deutschland ausgerichteten Konferenz wollen die Vereinten Nationen um vier Milliarden Euro für Nothilfen in Afghanistan bitten. Guterres betonte, dass sich die Situation in dem Land seit der Machtergreifung durch die radikalislamischen Taliban ständig verschlechtere. Die Wirtschaft in Afghanistan befinde sich im freien Fall. Neun Millionen Menschen seien von Hunger bedroht, eine Million Kinder seien lebensgefährlich unterernährt.

Das auf der Konferenz gesammelte Geld soll Hilfsorganisationen zugute kommen und nicht direkt an die Taliban fließen. Deutschland stellt nach Angaben von Bundesaußenministerin Baerbock weitere 200 Millionen Euro für humanitäre Hilfe zur Verfügung.

Diese Nachricht wurde am 31.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.