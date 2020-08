Die EU stockt ihre Nothilfen für den Libanon weiter auf. Zusätzlich zu den bereits zugesagten 33 Millionen sollen über den Gemeinschaftshaushalt weitere 30 Millionen Euro eingesetzt werden, um die Folgen der Expolsionskatastrophe zu bewältigen. Die EU stelle etwa Unterkünfte, medizinische Notversorgung und Nahrungsmittelhilfen bereit, erklärte der zuständige Kommissar Lenarcic.

Er äußerte sich auf der internationalen Geberkonferenz für den Libanon, die von den Vereinten Nationen und Frankreich einberufen wurde. Deutschland stellt nach den Worten von Außenminister Maas zehn Millionen Euro bereit.

Macron warnt vor Chaos und Gewalt im Libanon

Der französische Präsident Macron mahnte zu Beginn der per Live-Video geführten Beratungen, es gehe um die Zukunft des Libanon. Die Geberländer müssten schnell und effektiv handeln und die Hilfen vor Ort so koordinieren, dass sie für die libanesische Bevölkerung so effizient wie möglich sei. Bei der Konferenz sind mehr als 30 Staaten und Organisationen vertreten, darunter mehrere europäische Staats- und Regierungschefs sowie US-Präsident Trump.



Bei der Explosionskatastrophe kamen am Dienstag mehr als 150 Menschen ums Leben, Hunderttausende wurden obdachlos, große Teile der Hauptstadt sind zerstört. Wie das Team des Technischen Hilfswerks mitteilte, haben deren Experten die Rettungsmaßnahmen in Absprache mit den Behörden eingestellt, ohne Überlebende zu finden. Weitere Spezialkräfte bleiben vor Ort, um etwa zu untersuchen, ob Häuser einsturzgefährdet sind.