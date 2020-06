Die EU-Kommission will für die Globale Impfallianz - Gavi - 300 Millionen Euro bereitstellen.

Das Geld sei für die Jahre 2021 bis 2025 vorgesehen und solle dazu dienen, Millionen Kinder rund um die Welt mit einem Immunschutz ausstatten zu helfen, teilte die Kommission in Brüssel mit. Die EU sehe sich in der Verantwortung, mit dafür zu sorgen, dass ein künftiger Impfstoff gegen das Coronavirus in jeden Winkel der Welt komme, sagte Kommissionspräsidentin von der Leyen. Natürlich müsse man den Zugang für die europäischen Bürger sicherstellen, aber man denke auch an die Nachbarn.



Von der Leyen nimmt heute an der Online-Geberkonferenz der internationalen Impfallianz teil. Dabei geht es um Gelder für klassische Impfprogramme etwa gegen Masern, Kinderlähmung und Typhus sowie einen Fonds für künftige Impfstoffe gegen das Virus Sars-CoV-2.