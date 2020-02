Nach dem schweren Erdbeben in Albanien Ende November bekommt das Land 100 Millionen Euro von der Europäischen Union.

Das teilte die Präsidentin der EU-Kommission, von der Leyen, auf einer Geberkonferenz in Brüssel mit. Unmittelbar nach dem Erdbeben hatte die Behörde bereits 15 Millionen Euro Soforthilfe zugesagt. Deutschland will den Balkanstaat mit elf Millionen Euro unterstützen.



Durch das Erdbeben in Albanien waren rund 17.000 Menschen obdachlos geworden.