Die Bundesregierung stellt dem Libanon zur Bewältigung der Explosionskatastrophe von Beirut zehn Millionen Euro Soforthilfe zur Verfügung. Das kündigte Außenminister Maas an. Die Menschen in Beirut brauchten Hilfe und einen Grund zur Hoffnung.

Das Land habe bereits vor dem Unglück vor überwältigenden Herausforderungen gestanden, betonte Maas. Ohne dringend benötigte Reformen könne es weder nachhaltigen Wandel noch Stabilität geben. Die libanesische Bevölkerung fordere zu Recht, dass Einzelinteressen und alte Konfliktlinien überwunden würden, mahnte Maas. Auch andere Länder haben Hilfe angekündigt. So will Frankreich mehr als 18 Tonnen Medikamente und fast 700 Tonnen Lebensmittel liefern. Am Nachmittag sollen auf einer von Frankreich und den Vereinten Nationen organisierten Videokonferenz Spenden gesammelt werden. Geleitet wird die kurzfristig einberufene Konferenz von UNO-Generalsekretär Guterres und Frankreichs Präsident Macron. Nötig sind vor allem medizinische Hilfe, Nahrungsmittel und der Wiederaufbau von Schulen und Krankenhäusern.

Demonstranten in Beirut - Premier Diab kündigt Neuwahlen an

Gestern zogen wütende Demonstranten durch die Straßen der libanesischen Hauptstadt, besetzten Ministeriumsgebäude und legten Feuer am Sitz des Bankenverbands. Es kam zu Zusammenstößen mit Sicherheitskräften. Die Polizei setzte Tränengas ein. Am Rande der Demonstration kam nach Angaben der Polizei ein Polizist ums Leben.



Premierminister Diab kündigte in einer Fernsehansprache Neuwahlen an. Nur so könne die Krise überwunden werden. Er werde seinem Kabinett daher am Montag vorgezogene Wahlen vorschlagen.