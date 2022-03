Bundesaußenministerin Baerbock bei EU-Beratungen in Brüssel. (dpa/Olivier Matthys)

Außenministerin Baerbock sagte in Brüssel, das Treffen sei für den 5. April in Berlin geplant. Moldau sei das kleinste Land an der Außengrenze und müsse jetzt am stärksten unterstützt werden. Bei der Konferenz soll es den Angaben zufolge unter anderem um die finanzielle Situation des Landes gehen sowie um die Verteilung von Flüchtlingen. Nach Angaben von Baerbock sind bislang etwa 300.000 Menschen aus der Ukraine nach Moldau geflüchtet. Die Grünen-Politikerin sagte, sie erwarte, dass in den kommenden Wochen insgesamt acht bis zehn Millionen Menschen wegen des russischen Angriffs aus der Ukraine fliehen könnten.

Die FDP im Bundestag forderte Innenministerin Faeser von der SPD auf, ein internationales Krisentreffen zur Verteilung der ukrainischen Flüchtlinge auf den Weg zu bringen. Deutschland sei bereit zur Aufnahme vieler Menschen, aber diese Aufnahmebereitschaft erfordere Koordination, sagte Fraktionschef Dürr in Berlin. Es müsse das Ziel der westlichen Staaten sein, hier an einem Strang zu ziehen.

