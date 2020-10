Der UNO-Nothilfekoordinator Lowcock rechnet damit, dass bei der Geberkonferenz für die Sahelregion 1,7 Milliarden Dollar an Hilfsgeldern zusammenkommen.

Rund 20 Länder haben sich demnach zu Zahlungen verpflichtet. Deutschland beteiligt sich nach Angaben von Außenminister Maas mit 100 Millionen Euro. Der dänische Entwicklungsminister Prehn sagte, die insgesamt in Aussicht gestellten Mittel wären ausreichend, um in den nächsten eineinhalb Jahren die humanitäre Krise in der Region zu bekämpfen. Dänemark gehört mit Deutschland und den Vereinten Nationen zu den Gastgebern der Konferenz.



Nach UNO-Angaben entwickelt sich in den Ländern am Südrand der Sahara eine der am schnellsten wachsenden humanitären Krisen der Welt. In Mali, Niger und Burkina Faso sind 13 Millionen Menschen auf Hilfe angewiesen. Innerhalb von 18 Monaten ist diese Zahl um 50 Prozent gestiegen.

Diese Nachricht wurde am 20.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.