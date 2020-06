Die Bundesregierung beteiligt sich weiter an der Finanzierung von Impfungen in Entwicklungsländern.

Bundeskanzlerin Merkel sagte der Globalen Impfallianz Gavi 600 Millionen Euro für die nächsten fünf Jahre zu. Hinzu kämen 100 Millionen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, sagte Merkel bei einer virtuellen Gavi-Geberkonferenz. Die EU-Kommission will für die Impfallianz 300 Millionen Euro bereitstellen. Mit Hilfe von Impfungen habe sich die Kindersterblichkeit seit dem Jahr 2000 halbiert, sagte Kommissionspräsidentin von der Leyen. Die EU sehe sich in der Verantwortung, mit dafür zu sorgen, dass ein künftiger Impfstoff gegen das Coronavirus in jeden Winkel der Welt komme.



Bei der Gavi-Geberkonferenz ging es um Gelder für klassische Impfprogramme etwa gegen Masern, Kinderlähmung und Typhus sowie einen Fonds für künftige Impfstoffe gegen das Virus Sars-CoV-2. Großbritannien ist nach Angaben von Premierminister Johnson mit einer Zusage von umgerechnet 1,85 Milliarden Euro größter Geldgeber der Impfallianz.