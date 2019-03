Bundesentwicklungsminister Müller appelliert an die EU, im Syrien-Friedensprozess eine aktivere Rolle zu spielen und den Druck auf Machthaber Assad zu erhöhen.

Der CSU-Politiker sagte auf der Geberkonferenz für Syrien in Brüssel, man brauche neue Impulse und müsse alle Akteure einbinden. Die Europäische Union und die UNO müssten diesen Prozess mit Nachdruck gestalten.



Zuvor hatte Müller bereits mehr Solidarität der Weltgemeinschaft gefordert. Es könne nicht sein, dass zehn Geber 90 Prozent der Hilfe leisteten. Deutschland will noch einmal 1,4 Milliarden Euro für Syrien und die Nachbarländer bereitstellen.



Der Krieg in Syrien begann im Frühjahr 2011.