Auf Einladung Großbritanniens findet heute eine virtuelle Geberkonferenz für die Globale Impfallianz "Gavi" statt.

Die Organisation hofft auf neue Mittel in Höhe von umgerechnet mindestens 6,6 Milliarden Euro, um in den kommenden fünf Jahren weiter Impfprogramme in armen Ländern unterstützen zu können. Es geht dabei in erster Linie um Krankheiten wie Polio, Typhus und Masern.



Thema wird auch die Suche nach einem Corona-Impfstoff und dessen gerechte Verteilung sein. "Gavi" wurde vor 20 Jahren von der Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung gegründet. Seitdem hat die Allianz nach eigenen Angaben 760 Millionen Jungen und Mädchen impfen lassen.