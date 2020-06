Vor einer internationalen Geberkonferenz zur Entwicklung von Impfstoffen hat EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen zu internationaler Solidarität aufgerufen.

Die EU sehe sich in der Verantwortung, mit dafür zu sorgen, dass ein künftiger Impfstoff gegen das Coronavirus in jeden Winkel der Welt komme. Natürlich müsse man den Zugang für die europäischen Bürger sicherstellen, aber man denke auch an die Nachbarn. Als Beispiele nannte von der Leyen Afrika und den Westbalkan. Vor allem müsse jetzt schon überlegt werden, wie die Produktionskapazitäten für einen Impfstoff erhöht werden können. Auch der britische Premierminister Johnson warb für eine stärkere weltweite Zusammenarbeit auf diesem Gebiet.



Die internationale Impfallianz Gavi will heute Nachmittag auf einer Online-Geberkonferenz von Großbritannien aus Milliardenhilfen einwerben. Dabei geht es zunächst um klassische Impfprogramme etwa gegen Masern, Kinderlähmung und Typhus, die zum Teil wegen der Coronapandemie ausgesetzt wurden. Zudem soll ein Fonds für künftige Impfstoffe gegen das Virus Sars-CoV-2 aufgelegt werden. Die Impfallianz Gavi wurde vor 20 Jahren von der Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung gegründet.

