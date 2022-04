Organisiert wird die Veranstaltung von der Nichtregierungsorganisation Global Citizen, der kanadischen Regierung sowie der Europäischen Kommission. Kommissionspräsidentin von der Leyen betonte, dass jede Hilfe willkommen sei. Europa stehe an der Seite der Ukraine, und das gelte auch für die Zeit nach dem Krieg. Der kanadische Ministerpräsident Trudeau ist online zugeschaltet. Er rief dazu auf, besonders Frauen und Kinder vor Gewalt zu schützen. Der Konferenz war eine massive Social-Media-Kampagne unter Beteiligung zahlreicher bekannter Persönlichkeiten wie Bono, Elton John und Oprah Winfrey vorangegangen. Die Gelder sollen unter anderem an Programme der Vereinten Nationen und örtliche Hilfsinitiativen in der Ukraine gehen.