Geflüchtete aus der Ukraine in einem Zelt am Berliner Hauptbahnhof: Viele stellen sich auf einen längeren Aufenthalt in Deutschland ein und hoffen, bald Arbeit zu finden. (picture alliance / dpa / Michael Hanschke)

Das teilte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen auf der Geber-Konferenz im polnischen Warschau mit. Deutschland stellt zusätzliche 425 Millionen Euro an humanitärer Hilfe und Entwicklungshilfe zur Verfügung. Hinzu kommen laut Bundeskanzler Scholz 70 Millionen Euro an medizinischer Unterstützung.

Organisiert wurde die Veranstaltung von der Nichtregierungsorganisation Global Citizen, der kanadischen Regierung sowie der Europäischen Kommission. Die Gelder sollen unter anderem an Programme der Vereinten Nationen und örtliche Hilfsinitiativen in der Ukraine gehen und sowohl Flüchtlingen in anderen Ländern als auch Binnenvertriebenen zugute kommen.

Insgesamt haben nach Angaben des UNO-Flüchtlingshilfswerks mittlerweile rund 4,4 Millionen Menschen die Ukraine verlassen.

