Die USA haben den Philippinen ihre Unterstützung im Fall eines Angriffs im Südchinesischen Meer zugesichert.

US-Außenminister Pompeo sagte in Manila, da das Südchinesische Meer Teil des Pazifiks sei, werde jeder Angriff auf philippinische Einheiten gemeinsame Verteidigungspflichten auslösen.



In dem Seegebiet gibt es seit Jahren Spannungen wegen des wachsenden Einflusses Chinas in der Region. Das chinesische Militär hat dort befestigte Anlagen auf Inseln und Riffen errichtet. Auch andere Länder erheben Gebietsansprüche im Südchinesischen Meer, unter ihnen neben den Philippinen auch Vietnam, Malaysia und Taiwan. Die USA unterhalten enge Beziehungen zu ihrer früheren Kolonie Philippinen.