Das Wetter heute: am meisten Sonne in den Alpen (Symbolbild).

Morgen nach Nebelauflösung vor allem im Süden und in Teilen Ostdeutschlands Auflockerungen, im Alpenvorland und in höheren Lagen teils auch sonnig. Von Nordwesten her im Tagesverlauf hingegen bis zur Mitte aufziehende dichte Bewölkung und stellenweise Niederschlag. 3 bis 7 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag überwiegend stark bewölkt. Vom Norden bis in die Mitte Schnee- und Graupelschauer, in tiefsten Lagen teils Regen oder Schneeregen, an den Alpen teils anhaltender Schneefall. Höchsttemperaturen: 2 bis 7 Grad.

Diese Nachricht wurde am 18.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.