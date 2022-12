Wetter

Gebietsweise Niederschläge, teils bis ins Flachland als Schnee

Das Wetter: Dichte Bewölkung in der Nordhälfte mit Niederschlägen. In der Mitte, im Westen und im Nordwesten teils bis in tiefere Lagen Schnee. Im Tagesverlauf auch im Süden zunehmend Regenschauer, an den Alpen Schnee. 0 bis 7 Grad Morgen weiterhin meist stark bewölkt, im Norden und Osten sowie in Teilen der Mitte leichter Regen. Im Südwesten und im Alpenvorland stellenweise Wolkenauflockerungen. Höchstwerte 2 bis 7 Grad.

05.12.2022