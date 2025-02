Wetter

Gebietsweise Rege oder Schnee, -1 bis 9 Grad

Das Wetter: Überwiegend stark bewölkt. In der Mitte, im Osten und im Süden örtlich Regen oder Schnee. Höchstwerte von minus 1 Grad im Nordosten bis 9 Grad an den Alpen. Morgen wechselnd bis stark bewölkt und nur vereinzelte Schneeschauer. Im Südwesten auch länger sonnig. Temperaturen minus 2 bis plus 5 Grad.