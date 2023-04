Der Deutschlandfunk in Köln (Deutschlandradio © Markus Bollen)

Die Vorhersage:

Nachts im Westen aufgelockert bewölkt, im Norden und Osten sowie im Südosten Regen. Tiefstwerte plus 7 bis minus 2 Grad. Am Tag gebietsweise Regen, außer im Norden und am Rhein. Später im Osten nachlassende Niederschläge. Temperaturen 8 bis 14 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag im Norden und Osten bei größeren Auflockerungen nur wenige Schauer und vereinzelte Gewitter. Sonst mehr Wolken und örtlich Regen. 12 bis 16 Grad.

Diese Nachricht wurde am 14.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.