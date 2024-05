Wetter

Gebietsweise Regen, im Norden und Nordosten auch sonnig, 15 bis 21 Grad

Das Wetter: Im Südosten stark bewölkt und Regen, an den Alpen länger anhaltend. Im Südwesten später einzelne Schauer. Sonst von Norden und Nordwesten her Auflockerungen, dort länger sonnig und trocken. Höchstwerte 15 bis 21 Grad. Morgen, an Christi Himmelfahrt, neben einigen Quellwolken viel Sonnenschein und weitgehend trocken. 17 bis 23 Grad, an der See kühler.