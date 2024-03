Regenwolken (picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Michael Reichel)

Die weiteren Aussichten:

Am Ostersonntag vom Alpenrand bis nach Brandenburg heiter, teils Trübungen durch Saharastaub. In der Westhälfte und in der Mitte wechselnd bis stark bewölkt, mitunter Schauer, vereinzelt kräftige Gewitter. 17 bis 22 Grad, an der Nordsee um 11 Grad.

Diese Nachricht wurde am 29.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.