Wetter Gebietsweise Regen oder Schnee

Das Wetter: Von Westen her Bewölkungszunahme mit Regen, in höheren Lagen Schnee. Auch im Südosten Schneefall. Sonst teils aufgelockert bewölkt und meist trocken. Höchstwerte 1 bis 6 Grad. Morgen verbreitet stark bewölkt und gebietsweise Niederschläge, in höheren Lagen als Schnee. Temperaturen 1 bis 7 Grad.

08.01.2022