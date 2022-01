Wetter Gebietsweise Regen oder Schnee

Das Wetter: Nachts gebietsweise Regen oder Schnee bei Tiefstwerten von plus 4 bis minus 4 Grad. Am Tag meist stark bewölkt, örtlich Niederschläge, in höheren Lagen als Schnee. Temperaturen von 1 Grad im Osten bis 7 Grad im Westen.

08.01.2022