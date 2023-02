Wetter

Gebietsweise Regen, sonst locker bewölkt

Das Wetter: Im Norden und Osten locker bewölkt oder sonnig, im Westen und Süden dicht bewölkt mit etwas Regen. Temperaturen 2 bis 9, am Rhein bis 11 Grad. Am morgigen Sonntag verbreitet Schauer. Ganz im Osten und Südosten teils aufgelockert bewölkt und meist trocken. An den Alpen ergiebiger Schneefall. 0 bis 9 Grad.

04.02.2023