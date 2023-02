Wetter

Gebietsweise Regen, sonst locker bewölkt

Das Wetter: Im Süden und Osten Regen, in höheren Lagen Schnee. An den Alpen auch Schneeverwehungen. Sonst locker bewölkt und meist trocken. Temperaturen zwischen 2 und 9, am Rhein bis 11 Grad. Morgen verbreitet Schauer. Nur im Osten und Südosten anfangs aufgelockert bewölkt und meist trocken. An den Alpen ergiebiger Schneefall. 0 bis 9 Grad.

04.02.2023